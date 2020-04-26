«Ливерпуль» готовится перехватить Мбаппе у «Реала» Нападающий «ПСЖ» Килиана Мбаппе попал в сферу интересов «Ливерпуля».

По информации Le10sport, главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп созванивался с отцом нападающего «ПСЖ» по вопросу возможного перехода форварда в английский клуб.

Как отмечает издание, Мбаппе является приоритетной целью на трансферном рынке для мадридского «Реала», однако «Ливерпуль» предпринимает попытки перехватить нападающего, начав переговоры с его отцом.

Накануне испанская AS сообщила, что «ПСЖ» Леонардо выходил на связь с Мбаппе, предложив ему новое соглашение с клубом, но игрок пока не ответил.

Добавим, что 21-летний нападающий оценивается в 180 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 33 матча, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач.