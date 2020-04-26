Ивица Олич: Три года, проведенные в «Баварии», я не забуду никогда Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич рассказал, что считает выступление за мюнхенскую «Баварию» пиком своей карьеры.

- «Бавария», скорее всего, пик вашей карьеры?

- Несомненно! Там ты играешь на самом высоком уровне, каждый год в Лиге чемпионов. Причем не просто играешь, а претендуешь на победу. Три года, проведенные в «Баварии», я не забуду никогда, - приводит слова Олича Sportbox.ru.

Напомним, что Олич выступал за «Баварию» с 2009 по 2012 годы, став с командой чемпионом Германии (2009/10), обладателем Кубка (2009/10) и Суперкубка страны (2010), а также дважды пробивавшись с мюнхенцами в финал Лиги чемпионов (2009/10, 2011/12).