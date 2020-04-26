Ивица Олич: В России если скажут, что можно выпить два бокала пива, кто-то обязательно выпьет десять

«В Германии считается нормальным, чтобы игроки выпили по одному-два бокала пива после матча. В России все немножко по-другому: если скажут, что можно по два, то кто-то обязательно выпьет десять! Именно поэтому тренеры в России, как правило, не разрешают игрокам баловаться пивом. Немцы знают норму, чтут дисциплину, два пива - это максимум, и никто не примет больше. Я имею в виду после игры», - приводит слова Олича Sportbox.ru.
Напомним, что Олич выступал за «Баварию» с 2009-го по 2012 год, став чемпионом Германии (2009/10), обладателем Кубка (2009/10) и Суперкубка страны (2010) и дважды дойдя до финала Лиги чемпионов (2009/10, 2011/12).
В составе ЦСКА форвард стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка страны (2004/05, 2005/06) и победителем Кубка УЕФА (2004/05).
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