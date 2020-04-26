«Ювентус» готовит предложения для трансфера Погба - Советский спорт
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26 апреля 2020 14:32Футбол

«Ювентус» готовит предложения для трансфера Погба

«Ювентус» подготовил список игроков для обмена на хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации Tuttosport, полузащитники «Ювентуса» Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Адриан Рабьо, Аарон Рэмси или защитник Алекс Сандро летом могут отправиться в «Манчестер Юнайтед» в обмен на Поля Погба.

Как отмечает издание, в условиях кризиса, связанного с пандемией, «Ювентус» вряд ли сможет позволить покупку 27-летнего французского полузащитника, чья стоимость оценивается порталом transfermarkt в 80 миллионов евро.

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