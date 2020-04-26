Уткин назвал сумасшествием приход Карпина в «Локомотив» - Советский спорт
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26 апреля 2020 14:42ФутболСергеев Иван

Уткин назвал сумасшествием приход Карпина в «Локомотив»

Спортивный журналист Василий Уткин оценил возможные перспективы Валерия Карпина в столичном клубе.

«Любой человек, который придет на смену Юрию Семину, будет снесен за полгода, - заявил журналист в эфире своего ютуб-канала. - Идти туда - сумасшествие. Если только не рассчитывать на мгновенный результат. Карпин на такое не пойдет. В «Ростове» на данный момент у него все офигенно».

Напомним, что на этой неделе итальянские СМИ сообщили о многонедельных переговорах «Локомотива» с главным тренером «Ростова». Карпин отреагировал на них с недоумением. Зимой он заключил новый долгосрочный контракт с «Ростовом». Соглашение Семина с «Локо» истекает по окончании сезона-2019/20, на перерыв в котором красно-зеленые ушли на втором месте в таблице. Возобновление чемпионата клубы РПЛ обсудят в рамках видеоконференции 27 апреля.

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