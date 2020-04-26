«Слуцк» обыграл «Белшину» и вышел на первое место

В белорусской высшей лиге матч «Слуцк» – «Белшина» завершился со счетом 3:2.
По ходу встречи хозяева вели 2:0, однако затем гостям удалось отыграться. На 20-й минуте счет открыл нигериец Мохаммед Бала, а на 35-й отличился российский нападающий Артем Сердюк. На 44-й защитник из Буркина-Фасо Сулеймане Коанда забил в свои ворота, а на 52-й «Белшина» восстановила равновесие стараниями Павла Бордукова.
Тем не менее, «Слуцк» добился успеха – на 88-й Бала ударом головой оформил дубль. К этому моменту команда из Бобруйска играла вдесятером – на 85-й за второе предупреждение был удален защитник «Белшины» Никита Рочев.
«Слуцк» набрал 13 очков и стал единоличным лидером чемпионата. «Белшина» осталась с 2 очками и продолжает занимать последнее 16-е место, не одержав ни одной победы.
2 мая «Слуцк» сыграет в гостях с минским «Динамо», а «Белшина» 3 мая примет «Динамо-Брест».
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