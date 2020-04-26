Бузова – о мести футболисту Тарасову: Хотела всю его машину обложить тухлыми яйцами и навозом

«После развода мне казалось, что моя жизнь больше не имеет никакого смысла, - призналась Бузова в программе «Еще не вечер» на телеканале «Россия 1». - Это была любовь на всю жизнь, мы планировали все вместе... Когда Дмитрий потребовал обратно подаренную машину, хотела обложить ее всю тухлыми яйцами и навозом, чтобы сильнее воняло. Но в итоге, наоборот, намыла, сложила все документы и вернула ему».
По словам Бузовой, сейчас она не следит за жизнью экс-супруга. Тарасов зимой подписал контракт с «Локомотивом», но получил на сборах тяжелую травму. Брак футболиста с Бузовой продолжался с 2012-го по 2016 год. Сейчас он женат на модели Анастасии Костенко, которая родила ему двух дочерей.
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