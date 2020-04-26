Доннарумма готов остаться в «Милане», но хочет зарабатывать больше По нынешнему контракту вратарь сборной Италии получает 6 млн евро за сезон.

Туринская газета Tuttosport сообщает о том, что 21-летний голкипер Джанлуиджи Доннарумма в переговорах с руководством «Милана» о новом контракте выразил готовность остаться в клубе.

При этом Доннарумма хотел бы заключить новое соглашение на более выгодных условиях. Действующий контракт вратаря сборной Италии рассчитан до 30 июня 2021 года, а годовая зарплата составляет 6 млн евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту «Милана» со стороны «Ювентуса» и мадридского «Реала».

Доннарумма – воспитанник красно-черных. Джанлуиджи дебютировал в серии А в 16-летнем возрасте 25 октября 2015 года и всего сыграл за «Милан» 190 матчей, пропустив 199 мячей и 69 раз сохранив ворота «сухими». В нынешнем сезоне в активе вратаря 24 матча в чемпионате Италии.