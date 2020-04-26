Лев Лещенко: «Динамо» поборется за место в Лиге Европы

Знаменитый эстрадный певец и член консультативного совета московского «Динамо» Лев Лещенко заявил, что команде Кирилла Новикова по силам побороться за попадание в Лигу Европы в оставшихся турах.
«Все новое всегда приносит плоды, – заявил Лещенко в интервью «РИА Новости». – Новиков работал с дублем, показывал хорошие результаты. Что касается Димы Хохлова, то он опытный и способный специалист, но была стагнация у команды. Думаю, у «Динамо» очень хорошие перспективы. Вопрос попадания в Лигу Европы зависит от того, в каком состоянии выйдет команда из самоизоляции. Отрыв от зоны еврокубков не такой большой, побороться вполне возможно.
Мне кажется, что чемпионат надо доигрывать. Невозможно же полгода сидеть в самоизоляции, нужно потихоньку ослаблять эти вещи. Мы видим много примеров в мире. Например, чемпионат Белоруссии продолжается, за ним следят многие страны. Что касается проведения матчей без зрителей, то нужно подходить к этой теме с умом. Наверное, если все будет в порядке с ситуацией, то можно допускать болельщиков. Иначе через полгода футбол вообще будет никому неинтересен».
Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30. «Динамо» занимает 6-е место, на 6 очков отставая от идущего на пятой позиции ЦСКА. В Лигу Европы от России попадут обладатель Кубка и команды, которые займут в РПЛ четвертое и пятое места.
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