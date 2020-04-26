Вратарь «Аякса» Онана может вернуться в «Барселону» Камерунский голкипер – воспитанник каталонского клуба.

Испанская газета Sport сообщает, что 24-летний вратарь Андре Онана может перейти из амстердамского «Аякса» в «Барселону».

В каталонском клубе рассчитывают, что в условиях пандемии коронавируса трансферная стоимость голкипера сборной Камеруна, которая в данный момент оценивается в 36 миллионов евро, может существенно снизится.

В 2015 году «Аякс» приобрел голкипера у «Барселоны» за 150 тысяч евро. С тех пор Онана сыграл за амстердамский клуб 178 матчей, пропустив 158 мячей и 74 раза сохранив ворота в неприкосновенности. В нынешнем сезоне Андре сыграл в чемпионате Голландии 24 матча.

Напомним, что голландский чемпионат был завершен досрочно.