Спаллетти может стать главным тренером «Ньюкасла» У клуба АПЛ появились новые владельцы из Саудовской Аравии.

Calcio Mercato сообщает, что бывший тренер миланского «Интера», «Зенита» и «Ромы» Лучано Спаллетти может возобновить карьеру в английском «Ньюкасле».

Источник утверждает, что 61-летний итальянец входит в шорт-лист кандидатов на должность нового тренера «сорок».

Напомним, что Майк Эшли, владеющий «Ньюкасл Юнайтед» с 2007 года, согласился продать клуб за 350 миллионов фунтов группе инвесторов, которую возглавляет британская бизнес-леди Аманда Стейвли, представляющая интересы Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Возглавляет фонд наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман.

В данный момент «Ньюкасл» возглавляет Стив Брюс. Помимо Спаллетти новые владельцы клуба рассматривают кандидатуры Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино, Люсьена Фавра, а также Кевина Кигана и Рафаэля Бенитеса, которые в прошлом уже работали с «сороками».

Если команду возглавит Спаллетти, в «Ньюкасл» может перейти бельгийский полузащитник Раджа Наингголан, который ранее играл под руководством итальянского тренера за «Интер» и «Рому».

Аравийские инвесторы, по информации британской прессы, готовы выделить 200 миллионов фунтов на трансферы.

После 29 туров «Ньюкасл» занимает 13-е место в АПЛ, набрав 35 очков.

Спаллетти покинул «Интер» летом прошлого года, после чего главным тренером миланского клуба стал Антонио Конте.