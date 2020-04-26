Антон Шунин: В домашних условиях заставить себя тренироваться гораздо сложнее Вратарь московского «Динамо» рассказал, как поддерживает форму в условиях карантина.

Антон Шунин сообщил о том, как проводит тренировки дома во время вынужденной паузы в чемпионате России.

«В последнее время режим стал немного хромать, – цитирует Шунина пресс-служба РФС. – Обычно я ложусь до полуночи, сейчас — около часа ночи. Просыпаюсь в районе десяти, в одиннадцать уже начинаю тренировку. В час обедаю, потом можно прогуляться. Вечером смотрим фильмы и во что-то играем. В бридж, например. Пару матчей провел в FIFA20: купил сыну PlayStation, и сам решил попробовать. Играли с женой — пару голов она мне все-таки забила.

Конечно, в домашних условиях заставить себя тренироваться гораздо сложнее. Я – профессиональный спортсмен, у меня это на автомате, но даже мне порой приходится себя дополнительно мотивировать.

Что самое важное? Начать и не закончить через три-пять дней. Вот если ты стабильно тренируешься это время по выбранному плану и не нарушаешь его, то потом становится легче. Могу сказать по себе: два дня выходных уже выбивают из колеи. Потом неохота — организм быстро отвыкает от тренировок».

В нынешнем сезоне 33-летний капитан «Динамо» Шунин сыграл в чемпионате РПЛ 16 матчей, пропустив 16 мячей и 5 раз сохранив ворота в неприкосновенности.

«Динамо» занимает шестое место после 22 туров, набрав 30 очков. Чемпионат России был приостановлен 17 марта. РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.