Мбаппе может бесплатно перейти в «Реал»

Руководство «ПСЖ» не собирается продавать нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.
По информации издания, спортивный директор парижан Леонардо предложил игроку новый контракт, однако, форвард решил обдумать его предложение.
В руководстве уже решили: если игрок откажется от продления трудового контракта, он будет выступать до окончания текущего соглашения, которое в силе до 2022 года.
Таким образом, Мбаппе может покинуть команду на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что он хочет перейти в мадридский «Реал» и уже сообщил об этом испанскому клубу.
В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 33 матча, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Его трансферный лист оценивается в 180 млн евро.
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