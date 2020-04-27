«Арсенал» – фаворит в борьбе за Виллиана Об этом сообщил комментатор ESPN Хорхе Никола.

Полузащитник «Челси» Виллиан ведет переговоры о трансфере в лондонский «Арсенал».

По информации источника, 31-летний бразилец, известный в России по игре за «Анжи», близок к заключению контракта с «канонирами».

Ранее футболист сообщил, что не смог договориться с руководством «синих» о продлении соглашения и покинет команду этим летом на правах свободного агента.

По слухам, у него также есть предложения от «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», мадридского «Атлетико» и «Ювентуса».

Напомним, бразилец перешел в «Челси» летом 2013 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей, забил семь голов и отдал шесть голевых передач.