СМИ: Экс-игрок «Реала» Хаби Алонсо может стать помощником Гвардиолы Об этом сообщает Goal.

Испанец Хаби Алонсо является фаворитом на должность тренера «Манчестер Сити». Согласно источнику, наставник «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в его приглашении.

Отмечается, что специалист также рассматривает кандидатуры Родолфо Борреллы (он трудится в академии англичан) и Доменека Торрена (он был помощником Гвардиолы в «Баварии» и «Барселоне»).

Напомним, прежний ассистент тренера Микель Артета покинул команду и возглавил лондонский «Арсенал».

Что касается Алонсо, то будучи футболистом он играл под руководством Гвардиолы в «Баварии». До этого он выступал за мадридский «Реал» и «Ливерпуль».