Главный тренер клуба АПЛ «Кристал Пэлас» может пропустить остаток сезона из-за коронавируса

По данным издания The Sun, бывший главный тренер сборной Англии рассказал друзьям, что не сможет посещать тренировки и матчи руководимого им лондонского клуба даже в случае возобновления сезона-2019/20. Ходжсона якобы предупределили о том, что летом лицам старше 65 лет будет по-прежнему запрещено посещать места массового скопления людей. А чемпионат АПЛ будет доигран в июне - июле.
Напомним, что на вынужденный перерыв в чемпионате «Кристал Пэлас» ушел на 11-м месте, в четырех очках от еврокубковой зоны. 9 августа Ходжсону исполнится 73 года.
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