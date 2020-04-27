Главный тренер клуба АПЛ «Кристал Пэлас» может пропустить остаток сезона из-за коронавируса 72-летний Рой Ходжсон опасается ограничений, введенных в Великобритании в отношении лиц пожилого возраста.

По данным издания The Sun, бывший главный тренер сборной Англии рассказал друзьям, что не сможет посещать тренировки и матчи руководимого им лондонского клуба даже в случае возобновления сезона-2019/20. Ходжсона якобы предупределили о том, что летом лицам старше 65 лет будет по-прежнему запрещено посещать места массового скопления людей. А чемпионат АПЛ будет доигран в июне - июле.

Напомним, что на вынужденный перерыв в чемпионате «Кристал Пэлас» ушел на 11-м месте, в четырех очках от еврокубковой зоны. 9 августа Ходжсону исполнится 73 года.