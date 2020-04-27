Шунин оказал помощь одной из больниц Тверской области Об этом капитан бело-голубых сообщил пресс-службе РФС.

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин не остался в стороне и помог одной из больниц Тверской области.

«Мой брат с друзьями создали в инстаграме благотворительную страницу «Подари маску». Ребята помогают больницам, у которых не хватает масок, дезинфицирующих средств.

Я тоже участвую, недавно обратился в местную больницу в Конаково и закупил им все необходимое.

Всех призываю помогать как можно чаще, особенно в это непростое время. Многие сейчас нуждаются в поддержке, и мы можем это сделать», – сказал Шунин.

Добавим, что чемпионат России прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что его могут возобновить 31 мая.