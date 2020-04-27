Евгений Фролов: Правительству плевать на народ. Все идет к вакцинации и чипизации

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о текущей ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса.
«Чипизация? Я так понимаю, правительство к этому стремится. Мы все и так под колпаком. Только попробуй не оплатить штраф или какой-нибудь налог вовремя – тебе сразу перекрывают счета в банках или могут просто автоматически снять деньги без твоего ведома. Мы уже все в компьютерах, в базе данных. Они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы.
Все идет к вакцинации и чипизации. Этому есть много примеров и доказательств. На народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила.
В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат – и налогами, и оброками. И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права – у тебя нет никаких прав и свобод. Ты раб», – сказал Фролов YouTube-каналу «Футбольный Биги».
Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры 24 апреля 1982 года на чемпионате мира и Европы в финском Тампере встретились сборные СССР и Канады. За Кленовых листьев играл сам Уэйн Гретцки, и он не помог своей команде победить. 24.04.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай «В раздевалке с удовольствием сел бы между Форсбергом и Сакиком» НХЛ провела онлайн-конференцию с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным, защитниками Дмитрием Орловым из «Вашингтона» и Михаилом Сергачевым из «Тампа-Бэй». 21.04.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Гашек vs Третьяк. Всё о битве вратарей-гигантов В среду чешские СМИ сообщили, что знаменитый вратарь Доминик Гашек размышляет о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны. 23.04.2020 15:30 Хоккей Домрачев Владислав Нина Мозер: Если ISU решит провести чемпионат мира, то не раньше декабря Залуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала «Советскому спорту», как соблюдает режим самоизоляции. 12.04.2020 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий Фанат «МЮ», друг Родмана. Какой спортсмен мог умереть в Ким Чен Ыне Мировая пресса полнится противоречивыми слухами о возможной кончине 36-летнего лидера Северной Кореи. Для мира спорта это тоже была бы громадная утрата. 26.04.2020 01:00 Футбол Сергеев Иван «Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав 150 и больше. Главные толстяки мирового бокса (видео) «Советский спорт» рассказывает о том, как может измениться боксер, если оставить его наедине с холодильником 16.04.2020 13:00 Бокс Усачев Владислав ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине В четверг Совет Международного союза конькобежцев должен обсудить ситуацию с чемпионатом мира этого года, который официально пока лишь отложен, а не отменен. 15.04.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев