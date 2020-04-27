Евгений Фролов: Правительству плевать на народ. Все идет к вакцинации и чипизации - Советский спорт
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27 апреля 2020 12:05ФутболГичунцев Артур

Евгений Фролов: Правительству плевать на народ. Все идет к вакцинации и чипизации

На сегодняшний день от коронавируса в России скончались 794 человека.

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о текущей ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса.

«Чипизация? Я так понимаю, правительство к этому стремится. Мы все и так под колпаком. Только попробуй не оплатить штраф или какой-нибудь налог вовремя – тебе сразу перекрывают счета в банках или могут просто автоматически снять деньги без твоего ведома. Мы уже все в компьютерах, в базе данных. Они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы.

Все идет к вакцинации и чипизации. Этому есть много примеров и доказательств. На народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила.

В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат – и налогами, и оброками. И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права – у тебя нет никаких прав и свобод. Ты раб», – сказал Фролов YouTube-каналу «Футбольный Биги».

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