«ПСЖ» хочет пригласить защитника «Реала» Об этом сообщает RMC Sport.

«ПСЖ» начал поиски нового футболиста на левый фланг обороны из-за скорого ухода француза Лейвена Курзава.

Согласно источнику, чемпион лиги 1 активно интересуется защитником «Севильи» Серхио Регилоном, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».

Отмечается, что «сливочные» не рассчитывают на своего воспитанника и готовы рассмотреть вариант с его продажей в летнее межсезонье.

В текущем сезоне 23-летний испанец отыграл 25 матчей, забил один гол и отдал четыре голевых паса.