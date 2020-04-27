«ПСЖ» хочет пригласить защитника «Реала» - Советский спорт
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27 апреля 2020 12:41ФутболГичунцев Артур

«ПСЖ» хочет пригласить защитника «Реала»

Об этом сообщает RMC Sport.

«ПСЖ» начал поиски нового футболиста на левый фланг обороны из-за скорого ухода француза Лейвена Курзава.

Согласно источнику, чемпион лиги 1 активно интересуется защитником «Севильи» Серхио Регилоном, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».

Отмечается, что «сливочные» не рассчитывают на своего воспитанника и готовы рассмотреть вариант с его продажей в летнее межсезонье.

В текущем сезоне 23-летний испанец отыграл 25 матчей, забил один гол и отдал четыре голевых паса.

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