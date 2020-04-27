Лосано, купленный за 38 млн евро, покинет «Наполи» из-за трансфера Азмуна Об этом сообщает AreaNapoli со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Руководство «Наполи» продолжает переговоры по приглашению форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Согласно источнику, в команде исчерпан лимит на игроков из стран, не входящих в состав Европейского союза, поэтому, если клуб сможет договориться о переходе иранского игрока, то перед оформлением сделки избавится от мексиканца Ирвинга Лосано.

Напомним, 24-летний нападающий перешел в «Наполи» из ПСВ за 38 млн евро. В текущем сезоне он провел 28 матчей, забил три гола и отдал два голевых паса.