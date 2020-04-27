Трефилов – о возобновлении РПЛ: Это тупость и глупость

Главный тренер волейбольного клуба «Кубань» Евгений Трефилов раскритиковал идею с возобновлением футбольного сезона.
«То, что футбольные команды хотят доиграть сезон, – это дурость и тупость. Вы за месяц или два хотите доиграть футбольный сезон, определить чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка России. Серьезно? Нужно посидеть и подумать, как это возможно провести, а не рваться в бой.
Я понимаю, что многие команды могут разориться и перестать существовать. Но решения этой проблемы я не вижу», – цитирует специалиста News.ru.
Ранее УЕФА выступил с заявлением, отметив, что настоятельно рекомендует лигам завершить этот сезон.
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий «От нас все шарахались, а потом была тюрьма». Футбол возвращается в Ухань Нападающий китайского клуба «Ухань Чжоэр» Жан Эврар Куасси рассказал о возвращении в город, откуда по миру начал распространяться коронавирус. 27.04.2020 09:00 Футбол Сергеев Иван Традиции ЦСКА, текучка Карпина и «ветеран» Дзюба. Рейтинг преданности РПЛ Акинфеев возглавил рейтинг футболистов, дольше всех выступающих за свои клубы, опередив самого Месси. Мы изучили на тот же предмет составы ведущих команд РПЛ. 26.04.2020 18:00 Футбол Зибрак Артем Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Как канадский Человек-топорик отнял исторический гол у будущего могильщика сборной Белоруссии Рейтинг вратарей НХЛ. Топ-16. Часть III 22.04.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий UFC возвращается. За неделю промоушен проведет три турнира, в том числе бои Фергюсона и Олейника Американский промоушен официально объявил о проведении турнира 9 мая. «Советский спорт» собрал всю актуальную информацию о предстоящих поединках. 25.04.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей Тактаров попутал. Он никогда не был чемпионом UFC. Доказательства О чем же тогда говорит Олег Николаевич? Давайте разбираться. 18.04.2020 17:00 ММА Ващенко Сергей «В раздевалке с удовольствием сел бы между Форсбергом и Сакиком» НХЛ провела онлайн-конференцию с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным, защитниками Дмитрием Орловым из «Вашингтона» и Михаилом Сергачевым из «Тампа-Бэй». 21.04.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Владимир Путров: С приходом Польховского результаты идут в гору, а слова Тихонова – галиматья Заслуженный тренер СССР и России Владимир Путров – о назначении Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону. 15.04.2020 10:00 Биатлон Чикирис Олег Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий