Трефилов – о возобновлении РПЛ: Это тупость и глупость - Советский спорт
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27 апреля 2020 14:41ФутболГичунцев Артур

Трефилов – о возобновлении РПЛ: Это тупость и глупость

Чемпионат России был прерван до 31 мая.

Главный тренер волейбольного клуба «Кубань» Евгений Трефилов раскритиковал идею с возобновлением футбольного сезона.

«То, что футбольные команды хотят доиграть сезон, – это дурость и тупость. Вы за месяц или два хотите доиграть футбольный сезон, определить чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка России. Серьезно? Нужно посидеть и подумать, как это возможно провести, а не рваться в бой.

Я понимаю, что многие команды могут разориться и перестать существовать. Но решения этой проблемы я не вижу», – цитирует специалиста News.ru.

Ранее УЕФА выступил с заявлением, отметив, что настоятельно рекомендует лигам завершить этот сезон.

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