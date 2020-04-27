Клубы не приняли решения о возобновлении чемпионата на видеоконференции РПЛ

По итогам состоявшейся видеоконференции с участием представителей 16 клубов Российской премьер-лиги никаких принципиально новых решений принято не было. Новой датой-икс предварительно назначено 25 мая. Это крайний срок, когда клубы решат, доигрывать или нет (и по какой схеме) оставшуюся часть сезона.
Напомним, ранее все футбольные соревнования в России были приостановлены до 31 мая. В соответствии с последними рекомендациями УЕФА РПЛ вправе не доигрывать чемпионат, прерванный после 22 туров. В этом случае «Зенит» и «Локомотив» в сезоне-2020/21 стартуют с групповой стадии Лиги чемпионов, «Краснодар» - с квалификации ЛЧ, «Ростов» - с группового этапа Лиги Европы, ЦСКА и «Динамо» - с отборочных раундов ЛЕ.
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