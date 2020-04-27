Ригони оказал помощь жителям родного города (видео) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони оказал помощь семьям родного города Колония Каройя.

«Он приобрел 50 продуктовых наборов, содержащих продукты длительного хранения, – яйца, рис, сахар, муку, крупы, консервы, галеты, фасоль, чечевицу, растительное масло – для семей, связанных с его детским клубом «Бочас Спорт» из Колония Каройя, родного города футболиста «Зенита», – говорится в сообщении пресс-службы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bochas Sport Club (@bochassportclub) 25 Апр 2020 в 10:55 PDT

«В «Бочас Спорт» я начал играть в футбол, встретил там друзей, которые и по сей день рядом со мной. Время, проведенное в нем, было радостным и счастливым, поэтому я рад помочь ему, как только появляется такая возможность.

Это скромный клуб, переживающий сейчас сложные времена, и я поддержал семьи, связанные с ним – особенно те, в которых есть дети, играющие в футбольной школе «Бочас», – сказал игрок.