«Матч ТВ» покажет игры сборной СССР по футболу на ЧМ-1970 На этой неделе зрители канала «Матч ТВ» смогут увидеть матчи советской команды на чемпионате мира 1970 года в Мексике.

Сборная, которую собрал к 1970 году Гавриил Качалин, выглядела если не претендентом на победу, то точно на медаль. Наставнику удалось добиться гармонии в коллективной игре представителей разных футбольных школ Советского Союза: московской (Альберт Шестернев, Евгений Ловчев, Геннадий Логофет, Владимир Капличный, Валентин Афонин, Николай Киселев, Геннадий Еврюжихин), грузинской (Муртаз Хурцилава, Реваз Дзодзуашвили, Кахи Асатиани, Гиви Нодия) и украинской (Виктор Серебряников, Владимир Мунтян, Виталий Хмельницкий, Анатолий Пузач, Анатолий Бышовец). На том турнире случилась одна из ярчайших побед в истории отечественного футбола – над бельгийцами. Второй гол Бышовца в их ворота был признан одним из лучших на турнире. А в четвертьфинале против Уругвая произошла настоящая драма: многие до сих пор считают, что голландский арбитр Лоуренс ван Ревенс «убил» нашу команду. Сначала он, якобы, не засчитал «чистый» гол Бышовца в основное время, а в дополнительное не разглядел пас из-за пределов поля на Виктора Эспарраго.

Расписание трансляций:

27 апреля, 10:45: СССР – Мексика

28 апреля, 10:45: СССР – Бельгия

29 апреля, 10:50: СССР – Сальвадор

30 апреля, 10:45: СССР – Уругвай