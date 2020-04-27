Гендиректор «Авангарда» прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в первенстве ФНЛ - Советский спорт
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27 апреля 2020 22:02Футбол

Гендиректор «Авангарда» прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в первенстве ФНЛ

Генеральный директор «Авангарда» Дмитрий Извеков прокомментировал информацию о том, что клуб может отказаться от участия в первенстве ФНЛ на следующий сезон.

- Пока рано что-то комментировать. Сейчас преждевременно делать какие-то выводы. До начала мая мы ждем решения наших футбольных властей о продлении или непродлении первенства. Появится конкретная информация - будем от нее отталкиваться. В данный момент обсуждать что-то бессмысленно, - приводит слова Извекова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что из-за проблем с финансированием от выступления в ФНЛ могут отказаться «Шинник», «Мордовия» и «Нижний Новгород». «Армавир» уже принял решение не доигрывать сезон. А «Луч» потерял финансирование властей Приморья.

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