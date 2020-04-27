Роналду во вторник вернется в Италию Португальский форвард «Ювентуса» 28 апреля вернется в Италию.

Как сообщает Record, нападающий туринской команды 28 апреля вылетит в Италию, чтобы вернуться к тренировкам.

Отмечается, что Роналду придется пройти двухнедельный период самоизоляции перед тем, как начать подготовку к возможному возобновлению сезона в серии А.

Напомним, «Ювентус» ушел на перерыв в чемпионате-2019/20 лидером турнирной таблицы.