Абрамович и Моуринью попали в список людей, вызывающих наибольшую антипатию

На первой строчке очередного рейтинга издания FourFourTwo расположился бывший президент ФИФА Зепп Блаттер, которого, напомним, несколько лет назад отстранили от должности после коррупционного скандала. Второе место занял нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, который до этого руководил «Порту», «Интером», «Челси», «Реалом» и «МЮ». Тройку самых ненавидимых людей из мира футбола замкнул бывший вратарь сборной ФРГ Харальд Шумахер, «прославившийся» тяжелой травмой, которую он нанес французу Патрику Баттистону в полуфинале ЧМ-1982.
Обращает на себя внимание присутствие на шестом месте рейтинга форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на 13-м - легендарного аргентинца Диего Марадоны, а на 25-м - единственного представителя России, владельца «Челси» Романа Абрамовича. Кстати, он дважды приглашал Моуринью в свой лондонский клуб - и оба раза со скандалом увольнял.
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