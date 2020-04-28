Дмитрий Скопинцев: В будущем мне бы хотелось уехать, Испания и Англия – это мечта

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о возможном переходе в европейский клуб.
«Ставлю ли цель уехать в будущем в сильный европейский чемпионат? Этот вопрос задают всем российским футболистам без разбора. Одно дело, если ты сыграл в Лиге чемпионов и проявил себя в сборной. Такие русские игроки есть. Тому же Головину уже надо было уезжать, потому что перерос чемпионат России. Вот он и уехал. А так все подряд говорят: «Я хочу в Европу!» Но Европа разная. Есть Финляндия и Польша, а есть Германия и Испания.
Слава богу, что у меня сейчас есть практика, нормально играю в «Динамо». В будущем мне бы хотелось уехать, Испания и Англия – это мечта. Но сейчас я реально отдаю себе отчет в том, что для начала мне надо провести сильный сезон», – сказал Скопинцев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Добавим, что футболист в 2015 году выступал за вторую команду «Зальцбурга», где провел пять матчей и отдал один голевой пас.
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