Евгений Кузнецов: Малкин дал мне попробовать свою клюшку, с тех пор играю такими же, как у него Слова россиянина приводит русскоязычный сайт НХЛ.

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов признался, что в последние три года играет такой же клюшкой, как у нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«Раньше у меня было четыре-пять клюшек с разными загибами. Перед матчем хватал первую попавшуюся и шел на лед.

Но года три назад Малкин дал мне попробовать свою клюшку, загиб мне понравился, и с тех пор играю такими же, как у него», – сказал Кузнецов.

В текущем сезоне форвард «столичных» провел 63 матча и набрал 52 (19+33) очка.