Тренер «Ромы»: Хочу, чтобы Мхитарян остался в команде Армянский футболист принадлежит лондонскому «Арсеналу».

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонеска доволен игрой полузащитника Генриха Мхитаряна и выразил надежду, что руководство выкупит его трансфер.

«Я уже говорил об этом, но могу повторить еще раз: я хочу, чтобы Мхитарян остался в команде. Насколько мне известно, он тоже хочет остаться здесь.

Конечно, сейчас об этом никто говорить не будет, но в любом случае нас ожидают переговоры с «Арсеналом».

Да, я хочу работать с этим парнем. Он отличный игрок и прекрасный человек», – цитирует португальца Corriere dello Sport.

Напомним, 31-летний Мхитарян перешел в стан «волков» летом 2019 года. В текущем он провел 20 матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевых паса.