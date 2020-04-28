Тренер «Ромы»: Хочу, чтобы Мхитарян остался в команде - Советский спорт
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28 апреля 2020 09:59ФутболГичунцев Артур

Тренер «Ромы»: Хочу, чтобы Мхитарян остался в команде

Армянский футболист принадлежит лондонскому «Арсеналу».

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонеска доволен игрой полузащитника Генриха Мхитаряна и выразил надежду, что руководство выкупит его трансфер.

«Я уже говорил об этом, но могу повторить еще раз: я хочу, чтобы Мхитарян остался в команде. Насколько мне известно, он тоже хочет остаться здесь.

Конечно, сейчас об этом никто говорить не будет, но в любом случае нас ожидают переговоры с «Арсеналом».

Да, я хочу работать с этим парнем. Он отличный игрок и прекрасный человек», – цитирует португальца Corriere dello Sport.

Напомним, 31-летний Мхитарян перешел в стан «волков» летом 2019 года. В текущем он провел 20 матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевых паса.

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