Ринат Билялетдинов: Досрочное завершение сезона создаст множество конфликтных ситуаций

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о текущем положении в отечественном футболе.
«Досрочное завершение сезона создаст множество конфликтных ситуаций. Будут те, кто останется доволен таким раскладом, – «Зенит» и «Локомотив». И те, кто недоволен, как «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА. Три этих клуба имели шансы на прямые путевки в Лигу чемпионов.
Например, Нидерланды также досрочно завершили чемпионат, и сейчас некоторые клубы подают в суд, так как остались без еврокубков из-за незаконченного сезона. Я не удивлюсь, если некоторые наши клубы пойдут по такому же пути. В лиге может случиться серьезный раскол», – цитируют специалиста «Известия».
Напомним, чемпионат России был прерван из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее УЕФА выступил с заявлением с рекомендацией доиграть этот сезон.
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