Стало известно, при каких условиях чемпионат Италии будет завершен досрочно - Советский спорт
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28 апреля 2020 13:23ФутболГичунцев Артур

Стало известно, при каких условиях чемпионат Италии будет завершен досрочно

Об этом сообщает ANSA.

Клубы высшего дивизиона чемпионата Италии определились с датой досрочного завершения сезона.

Согласно источнику, это случится, если руководству Футбольной федерации не удастся возобновить серию А до 14 июня.

Ранее премьер-министр страны Джузеппе Конте сообщил, что карантин будет снят частично 4 мая. Ожидается, что команды вернутся к тренировкам 18 мая.

Добавим, что чемпионат Италии был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

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