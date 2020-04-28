Стало известно, при каких условиях чемпионат Италии будет завершен досрочно Об этом сообщает ANSA.

Клубы высшего дивизиона чемпионата Италии определились с датой досрочного завершения сезона.

Согласно источнику, это случится, если руководству Футбольной федерации не удастся возобновить серию А до 14 июня.

Ранее премьер-министр страны Джузеппе Конте сообщил, что карантин будет снят частично 4 мая. Ожидается, что команды вернутся к тренировкам 18 мая.

Добавим, что чемпионат Италии был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.