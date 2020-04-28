Премьер-министр Франции заявил о том, что футбольный сезон завершить не удастся Запрет на проведение спортивный мероприятий на территории страны продлен до конца лета.

Премьер-министр Французской Республики Эдуар Филипп заявил о том, что чемпионат лиги 1 придется завершить досрочно, поскольку турнир невозможно возобновить из-за пандемии коронавируса.

«Спортивные мероприятия будет невозможно проводить на территории страны до 1 сентября, – цитирует Филиппа L'Equipe. – Футбольный сезон-2019/20 не может быть возобновлен. Даже при пустых трибунах».

Чемпионат Франции был прерван после 28 туров. В турнире лидировал «Пари Сен-Жермен», опережая «Марсель» на 12 очков и сыграв на один матч меньше. Третье место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, занимал «Ренн».

В зоне Лиги Европы, занимая места с 4-го по 6-е, находились «Лилль», «Реймс» и «Ницца». «Монако» Александра Головина располагался на 9-й строчке и не попадет в еврокубке, если таблицу после 28 туров утвердят, как итоговую.

В финале Кубка французской лиги должны были сыграть «ПСЖ» и «Лион», а финале Кубка Франции «ПСЖ» и «Сент-Этьен».

Необходимо будет также определить судьбу французских клубов в еврокубках. В Лиге чемпионов «ПСЖ» пробился в четвертьфинал, а «Лион» еще не сыграл ответный матч 1/8 финала против «Ювентуса», выиграв дома первую встречу со счетом 1:0.