Французский клуб Головина не выступит в еврокубках-2020/21

«Крупные спортивные мероприятия не смогут проводиться на территории Франции до сентября, - заявил чиновник. - Следователно, футбольный сезон-2019/20 не будет возобновлен».

Это означает, что путевки в еврокубки-2020/21 будут распределяться на основе промежуточных результатов на момент приостановки сезона. Следовательно, «Монако», цвета которого защищает россиянин Александр Головин, пропустит еврокубки, так как ушел на перерыв на девятом месте в таблице.

Напомним, ранее УЕФА рекомендовал национальным федерациям доиграть внутренние первенства до 3 августа. В России большинство клубов склоняются к возобновлению сезона с 21 июня. Однако окончательное решение будет принято до 25 мая.