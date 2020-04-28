Анатолий Бышовец: Что Фролов сделал для борьбы с коронавирусом, чтобы давать оценки правительству? Заслуженный тренер СССР и олимпийский чемпион 1988 года прокомментировал высказывания голкипера «Крыльев Советов».

Анатолий Бышовец дал оценку словам вратаря самарских «Крыльев Советов» Евгения Фролова о действиях правительства России в борьбе с пандемией коронавируса. Заодно бывший тренер сборных СССР, СНГ и России считает, что форварду «Сочи» Александру Кокорину не следует критиковать судебную систему.

«Я считаю, чтобы говорить такое как Фролов, нужно иметь, прежде всего, моральное право на оценку, – заявил Бышовец в интервью телеканалу «Новый век». – Что он сделал сам для борьбы с коронавирусом, чтобы давать оценки правительству? Это как наши депутаты, которые призывают сокращать зарплаты футболистам, при том, что сами своей зарплатой жертвовать не собираются. Во всяком случае, я ничего подобного не слышал. У нас депутаты гордятся количеством принятых законов. И это «восхищенное законотворчество» только подчеркивает неисполнение законов и слабость государственности.

Что касается слов Кокорина о судебной системе и Путине, когда человек бьет стулом по голове своего оппонента или избивает толпой одного человека, вряд ли у него есть моральное право оценивать государственную систему или его лидера. Наверное, таким людям надо начинать с себя.

Есть пример того же Стрельцова, с которым я два года жил на сборах и в гостинице. И после случившегося тюремного срока в его жизни, я не слышал от Стрельцова претензий к властям. Человек видел проблемы в себе, он понимал свою вину. А то, что мы слышим от Кокорина – это удел, конечно, не личности».