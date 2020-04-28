Первенство ФНЛ доигрывать не собираются, решение объявят 30 апреля

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил о том, что лига не готовится к возобновления первенства, которое было прервано из-за пандемии коронавируса после 27 туров из 38.
«Озвучена идея, что ФНЛ не готовит рестарт, а готовится к следующему первенству, – заявил Ефремов в эфире телеканала «Матч ТВ». – Решение планируем принять 30 апреля. Запланирована общая видеоконференция.
Безусловно, в нынешней ситуации заботимся о здоровье футболистов. Надо учитывать еще эпидемиологическую ситуацию в разных регионах и логистические проблемы».
После 27 туров в турнире лидирует волгоградский «Ротор», набрав 56 очков. Второе и третье места занимают «Химки» и «Чертанов», имея по 54. На четвертой строчке «Торпедо» находится (53).
Напомним, что ранее из-за финансовых проблем снялся «Армавир», а «Луч» из Владивостока объявил о том, что сезон-2020/21 начнет в третьем дивизионе.
В данный момент в зоне вылета находятся «Текстильщик», «Факел» и «Мордовия».
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