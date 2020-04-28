Президент «ПСЖ»: Мы будем играть матчи Лиги чемпионов за границей

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что парижский клуб не собирается сниматься с розыгрыша плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на то, что сезон во Франции завершен досрочно. Парижане намерены проводить домашние матчи за границей.
Напомним, что власти Французской Республики продлили запрет на проведение спортивных соревнований до 1 сентября, а УЕФА планирует возобновить еврокубки после 3 августа. «Пари Сен-Жермен» уже пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив в 1/8 финала дортмундскую «Боруссию» по сумме двух матчей.
«Мы уважаем решение французского правительства, – заявил Аль-Хелаифи в интервью RMC Sport. – С разрешения УЕФА мы намерены продолжить выступление в Лиге чемпионов, когда турнир возобновится. Если невозможно играть во Франции, мы проведем наши домашние матчи за границей. Футболистам, тренерскому штабу и сотрудникам клуба будут обеспечены наилучшие условия с целью сохранения безопасности для их здоровья».
Напомним, что в плей-офф Лиги чемпионов выступает и еще один французский клуб. «Лион» в первом матче 1/8 финала победил «Ювентус» со счетом 1:0, но ответная игра, которая должна была состоятся в Турине, была перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
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