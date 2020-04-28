Профессиональная лига Франции официально объявит о завершении сезона 30 апреля Из-за постановления правительства доиграть турниры лиги 1 и лиги 2 невозможно.

В Федерации футбола Франции подтвердили, что сезон в стране будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Соответствующие заявление было опубликовано на официальном сайте федерации:

«Федерация приняла во внимание заявление премьер-министра Эдуара Филиппа. Меры, принятые правительством, не позволяет рассматривать возможность возобновления сезона.

Федерация футбола Франции предлагает Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) как можно скорее подвести итоги сезона Лиги 1 и Лиги 2 и подготовить проект возобновления соревнований в сезоне-2020/21».

В LFP заявили, что лига объявит о досрочном завершении сезона 30 апреля:

«Профессиональная футбольная лига Франции приняла во внимание заявление премьер-министра. LFP будет строго следовать распоряжениям правительства и медицинских властей, как и поступала с начала кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Исполком совета директоров соберется 30 апреля, чтобы изучить спортивные и экономические последствия мер, объявленных премьер-министром. После этого совет директоров должен официально принять решение о завершении сезона-2019/20 и созвать общее собрание LFP».

Ранее пресса сообщала о том, что существует три варианта итоговой таблицы: по среднему количеству набранных очков, по итогам 27 туров и по итогам первого круга.

В любом случае в Лигу чемпионов попадут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», а «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, не сможет выступить в еврокубках в сезоне-2020/21.

В чемпионате Франции было сыграно неполных 28 туров.