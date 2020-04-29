Реакция фанатов «Ливерпуля» на победу в АПЛ может стать препятствием для возобновления сезона

Как сообщает британское издание The Mirror, на данный момент полиция проводит консультации, чтобы не дать тысячам фанатов «Ливерпуля» появиться за пределами «Энфилда» в день, когда команда сможет завоевать титул чемпиона страны.
Как отмечает издание, данная проблема является одним из препятствий для возобновления сезона в премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что руководство АПЛ планирует возобновить сезон 8 июня и доиграть оставшиеся 9 туров за последующие пять недель.
Напомним, что от первого за 30 лет титула чемпиона Англии «Ливерпуль» отделяют всего две победы.
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