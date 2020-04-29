Реакция фанатов «Ливерпуля» на победу в АПЛ может стать препятствием для возобновления сезона Полиция опасается, что болельщики мерсисайдцев массово выйдут на улицы в случае победы команды в АПЛ-2019/20.

Как сообщает британское издание The Mirror, на данный момент полиция проводит консультации, чтобы не дать тысячам фанатов «Ливерпуля» появиться за пределами «Энфилда» в день, когда команда сможет завоевать титул чемпиона страны.

Как отмечает издание, данная проблема является одним из препятствий для возобновления сезона в премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что руководство АПЛ планирует возобновить сезон 8 июня и доиграть оставшиеся 9 туров за последующие пять недель.

Напомним, что от первого за 30 лет титула чемпиона Англии «Ливерпуль» отделяют всего две победы.