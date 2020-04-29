Евгений Кафельников: Сейчас не готов платить, чтобы смотреть на то, в какой футбол играет «Спартак» Олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, почему отказался от сезонного абонемента на матчи «Спартака».

«Уже два года не хожу на стадион, я отказался от своего сезонного абонемента. Тот сезон, когда Массимо Каррера еще был тренером, я продлил, а потом вот уже второй год абонемент не продлеваю. Считаю, что сейчас я не готов отдавать кровно заработанные деньги, чтобы смотреть на то, что происходит», - цитирует Кафельникова «РИА Новости».

Отметим, что на момент приостановки сезона «Спартак» занимал восьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» 22 очка.

Ранее Кафельников рассказал, что решение об отмене «Уимблдона» в условиях пандемии коронавируса было принято совершенно логично, поскольку соревнования на траве нельзя было перенести на осень.