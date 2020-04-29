Старт Лиги наций будет отложен из-за пандемии Матчи Лиги наций, запланированные на сентябрь и октябрь, будут отложены из-за пандемии коронавируса.

По информации Independent, ФИФА в настоящее время изучает два основных варианта, и в обоих в сентябре и октябре международных встреч не предусмотрено.

Первый вариант предусматривает перенос матчей на ноябрь и декабрь. Второй - появление дополнительных матчей в марте, июне и сентябре 2021 года. Напомним, что в сентябре сборная России должна была в рамках Лиги наций встретиться дома с Сербией и в гостях с Венгрией. В октябре у российской команды были запланированы домашние матчи с Турцией и Венгрией.