Старт Лиги наций будет отложен из-за пандемии

По информации Independent, ФИФА в настоящее время изучает два основных варианта, и в обоих в сентябре и октябре международных встреч не предусмотрено.
Первый вариант предусматривает перенос матчей на ноябрь и декабрь. Второй - появление дополнительных матчей в марте, июне и сентябре 2021 года. Напомним, что в сентябре сборная России должна была в рамках Лиги наций встретиться дома с Сербией и в гостях с Венгрией. В октябре у российской команды были запланированы домашние матчи с Турцией и Венгрией.
Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках. 28.04.2020 21:00 Бокс Усачев Владислав Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Федоре Смолове и Артеме Дзюбе, Рафаэле Надале и Роджере Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Рейтинг наездов. Крепостное право в России, говнюк Аршавин, ТВ – зло После месяца карантина в нашем хит-параде неожиданно зажглась новая звезда. 28.04.2020 18:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Авария в 22 и смерть в 44. Что ждало будущих россиян, с которых началась история сборной Украины Ровно 28 лет назад состоялся первый футбольный матч в истории национальной команды независимой Украины. 29.04.2020 11:31 Футбол Сергеев Иван Потолок ледяной – тьма колючая. Кто бунтует против принятой в КХЛ величины зарплатной ведомости В КХЛ с новой силой разгораются страсти вокруг потолка зарплат в 900 млн рублей. Говорят, на совете директоров лиги попытаются его увеличить до 1,3 млрд. 27.04.2020 19:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине В четверг Совет Международного союза конькобежцев должен обсудить ситуацию с чемпионатом мира этого года, который официально пока лишь отложен, а не отменен. 15.04.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Миллионы наследного принца, потери Головина и желание Кокорина Несмотря на окончательную остановку французского чемпионата, футбольная жизнь в Европе продолжается. Предлагаем свежую порцию трансферных слухов. 29.04.2020 10:16 Футбол Зибрак Артем