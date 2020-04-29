«Спортинг» выплатил Михайловичу три миллиона евро в качестве компенсации за увольнение Португальский «Спортинг» выплатил сербскому специалисту Синише Михайловичу компенсацию по иску о несправедливом увольнении из клуба.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на португальскую газету A Bola, Михайлович выиграл дело против «Спортинга» и получил три миллиона евро в качестве компенсации.

Как отмечает издание, португальский клуб в настоящее время полностью выплатил 51-летнему специалисту положенную сумму.

Напомним, что 18 июня 2018 года «Спортинг» объявил о назначении Михайловича на пост главного тренера команды, подписав с ним контракт на три года, а 27 числа президент лиссабонского клуба Соуза Синтра объявил об отставке специалиста.