«Спортинг» выплатил Михайловичу три миллиона евро в качестве компенсации за увольнение - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 апреля 2020 15:17Футбол

«Спортинг» выплатил Михайловичу три миллиона евро в качестве компенсации за увольнение

Португальский «Спортинг» выплатил сербскому специалисту Синише Михайловичу компенсацию по иску о несправедливом увольнении из клуба.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на португальскую газету A Bola, Михайлович выиграл дело против «Спортинга» и получил три миллиона евро в качестве компенсации.

Как отмечает издание, португальский клуб в настоящее время полностью выплатил 51-летнему специалисту положенную сумму.

Напомним, что 18 июня 2018 года «Спортинг» объявил о назначении Михайловича на пост главного тренера команды, подписав с ним контракт на три года, а 27 числа президент лиссабонского клуба Соуза Синтра объявил об отставке специалиста.

Про ЧМ в Монреале можно забыть. А сколько наших будет на следующем, в Стокгольме? Совет Международного союза конькобежцев отменил чемпионат мира-2020. Таким образом, ISU отказался от попыток провести турнир в конце года. 16.04.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Федоре Смолове и Артеме Дзюбе, Рафаэле Надале и Роджере Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Александр Волков: Чтобы мы подрались с Емельяненко, пусть он сначала доберется до UFC Известный российский боец смешанного стиля вышел в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 28.04.2020 00:30 ММА Григорьевская Юлия
Как будет доигран футбольный сезон в России. Алаев, Прядкин и Ефремов все объяснили  Генсек РФС Александр Алаев, президент РПЛ Сергей Прядкин и глава ФНЛ Игорь Ефремов расставили почти все точки над «i» в вопросе завершения чемпионата и Кубка страны-2019/20.  28.04.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия
Авария в 22 и смерть в 44. Что ждало будущих россиян, с которых началась история сборной Украины Ровно 28 лет назад состоялся первый футбольный матч в истории национальной команды независимой Украины. 29.04.2020 11:31 Футбол Сергеев Иван
Миллионы наследного принца, потери Головина и желание Кокорина Несмотря на окончательную остановку французского чемпионата, футбольная жизнь в Европе продолжается. Предлагаем свежую порцию трансферных слухов. 29.04.2020 10:16 Футбол Зибрак Артем
UFC возвращается. За неделю промоушен проведет три турнира, в том числе бои Фергюсона и Олейника Американский промоушен официально объявил о проведении турнира 9 мая. «Советский спорт» собрал всю актуальную информацию о предстоящих поединках. 25.04.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине В четверг Совет Международного союза конькобежцев должен обсудить ситуацию с чемпионатом мира этого года, который официально пока лишь отложен, а не отменен. 15.04.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Французы подожгли фитиль под пороховой бочкой европейского футбола Решение не доигрывать сезон-2019/20 в одном из пяти топ-чемпионатов может привести к необратимым и не самым приятным последствиям для всех. 29.04.2020 09:24 Футбол Сергеев Иван
Новости
15:34 Футбол Почеттино является фаворитом на пост главного тренера «Ньюкасла»
15:17 Футбол «Спортинг» выплатил Михайловичу три миллиона евро в качестве компенсации за увольнение
14:58 Футбол Брайан Рой: Ван де Бек идеально подходит для полузащиты «Ювентуса»
14:44 Шахматы Федерация шахмат России проведет благотворительный онлайн-турнир «Сборная – России»
14:43 Футбол Старт Лиги наций будет отложен из-за пандемии
14:21 Футбол Уткин назвал лучшего футболиста в истории: это не Пеле, не Марадона, не Месси и не Роналду
14:15 Хоккей Ярно Коскиранта: Решил, что пришло время покинуть Россию и двигаться дальше
14:00 Хроника Олег Матыцин: Без углубленного медобследования мы не можем приступить к централизованной подготовке
13:43 Футбол В 2007 году «Локомотив» отказался покупать Неймара за 5 миллионов евро
13:37 Биатлон Финансовый аудит СБР продлен до окончания пандемии
13:20 Биатлон СБР утвердил расширенные списки кандидатов в сборные команды России по биатлону
13:02 Футбол Олег Матыцин: Минспорта РФ посодействует возвращению иностранных футболистов на территорию страны
12:48 Футбол Флик обсудил с Сане возможный переход в «Баварию»
12:31 Футбол Олег Романцев: Столько лет держать «Локомотив» на высоком уровне может только выдающийся тренер
12:16 Футбол Олег Романцев – о легионерах: В футбол должен играть тот, кто сильнее
11:59 Футбол «Арсенал» готов снизить цену за трансфер Обамеянга
11:48 Хоккей Михаил Грабовский: Необходимо понимать, для чего нам нужно «Динамо» в КХЛ
11:30 Футбол «Мы знаем, как вы скучаете по родному стадиону». «Спартак» призвал фанатов оставаться дома
11:16 Футбол Евгений Кафельников: Сейчас не готов платить, чтобы смотреть на то, в какой футбол играет «Спартак»
10:58 Биатлон Александр Концевой: Перед чемпионатом Европы Гербулову вытащили из Сочи, а тренеры ее даже не ждали
Biologist: even optimists admit that СOVID-19 is much more dangerous than seasonal flu
В Волгоградской области уже насчитывается 313 случаев коронавируса
В Тюменской области выявлено еще 16 больных COVID-19
В Оренбуржье резко снизилось число новых заражений коронавирусом
В Омске сформировали график открытия предприятий
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика