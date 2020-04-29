Почеттино считается фаворитом на пост главного тренера «Ньюкасла» «Ньюкасл» намерен пригласить Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

Как сообщает Sky Sports, будущие владельцы английского клуба готовы платить 48-летнему аргентинцу 19 миллионов фунтов стерлингов за сезон. При этом нынешний наставник «сорок» Стив Брюс останется на своем посту до окончания текущего сезона.

Отмечается, что потенциальные владельцы «Ньюкасла» были впечатлены ходом построения команды, реализованным Почеттино во время его пятилетнего пребывания в «Тоттенхэме».

Ранее британские СМИ сообщали, что «Ньюкасл» в ближайшее время может быть продан консорциуму из Саудовской Аравии, однако сделка на 300 миллионов фунтов сначала должна быть одобрена АПЛ.