ESPN назвал Мбаппе лучшим молодым футболистом мира Помимо французского нападающего в топ-3 попали англичане Санчо и Александер-Арнольд.

Американский телеканал ESPN составил рейтинг лучших футболистов мира не старше 21 года. На первое место эксперты поставили нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Компанию французу в первой тройке составили англичане Джейдон Санчо (дортмундская «Боруссия») и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»). Целиком первая десятка выглядит следующим образом: Футболист Клуб Страна 1. Килиан Мбаппе (н) «Пари Сен-Жермен» Франция 2. Джейдон Санчо (н) «Боруссия» Дортмунд Англия 3. Трент Александер-Арнольд (з) «Ливерпуль» Англия 4. Винисиус Жуниор (п) «Реал» Бразилия 5. Кай Хаверц (п) «Байер» Германия 6. Маттейс де Лигт (з) «Ювентус» Голландия 7. Джанлуиджи Доннарумма (в) «Милан» Италия 8. Эрлинг Холанд (н) «Боруссия» Дортмунд Норвегия 9. Федерико Вальверде (п) «Реал» Уругвай 10. Жоау Фелиш (н) «Атлетико» Португалия