Нобель Арустамян: Чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал «Спартак» Такое сообщение появилось в твиттере известного комментатора.

Футбольный сезон в России не будет возобновлен, а чемпионом страны по жребию стал московский «Спартак».

Такое странное сообщение появилось в твиттере комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна:

«По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал «Спартак».

Напомним, что после 22 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит», набрав 50 очков. «Спартак», имея 28 очков, занимает восьмое место.

Все футбольные соревнования в России были приостановлены 17 марта из-за пандемии коронавируса.