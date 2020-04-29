Алиев рассказал, как проиграл в казино 100 тысяч долларов за одну ночь Бывший полузащитник сборной Украины выступал в России за «Локомотив» и «Анжи».

Александр Алиев сообщил о своем самом крупном проигрыше в казино.

«За один раз проиграл 100 тысяч долларов, – рассказал Алиев на YouTube-канале «Кент». – Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги за чемпионство, у меня были премии. На что-то тогда откладывал, не помню. Зашел в казино, и что-то пошло не то, хотя я не пил ничего. Помню, что за ночь проиграл соточку. Зашел в семь часов вечера, а вышел в двенадцать часов дня. Это в Киеве было. Расстроился, конечно. Потом четверо суток не спал».

Алиев выступал за московский «Локомотив» в 2010 году, забив 15 голов в 27 матчах. В 2014-м Александр провел 11 встреч и забил один мяч в составе «Анжи».

В составе киевского «Динамо» полузащитник сборной Украины дважды становился чемпионом страны. Профессиональную карьеру Алиев завершил в 2018 году в возрасте 33 лет.