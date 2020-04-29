Министерство труда Германии одобрило план возобновить футбольный сезон без зрителей Чемпионат бундеслиги был приостановлен 13 марта.

Министерство труда и социальных вопросов Федеративной Республики Германия одобрило план Немецкой футбольной лиги по возобновлению сезона в первой и второй бундеслигах при пустых трибунах.

В немецком минтруда заявили, что предложенная концепция соответствует нормам по охране труда. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Вот, что было сказано в письме направленном статс-секретарем министерства труда Бьерном Бенингом в министерство здравоохранения, МВД, а также в ведомство по делам канцлера:

«При полном выполнении этой концепции возможно в значительной мере обеспечить соблюдение норм охраны труда игроков, тренеров и вспомогательного персонала».

Немецкая футбольная лига (DFL) надеется получить разрешение федерального правительства возобновить сезон 9 мая. В организации матчей будут принимать участие не более 240 человек, включая футболистов, тренеров и судей.

До вынужденной паузы в соревнованиях в первой бундеслиге было сыграно 25 туров из 34.