30 апреля футболисты бундеслиги начнут сдавать тесты на коронавирус В Германии готовятся к возобновлению сезона.

Kicker сообщает, что с четверга 30 апреля футболисты, тренеры и сотрудники клубов первого и второго национального дивизионов начнут сдавать тесты на COVID-19, чтобы в ближайшее время возобновить групповые тренировки.

Разрешение на проведение занятий в обычном режиме пока еще не получено. Немецкая футбольная лига еще не решила вопрос по поводу того, как поступить с игрокам, входящими в группу риска (например, с теми у кого астма), и какие действия будет необходимо предпринять, если у кого-либо в команде найдут коронавирус. Эти вопросы предстоит согласовать с властями.

Напомним, что в Германии обсуждают возможность возобновления сезона при пустых трибунах уже 9 мая.

В первой бундеслиге до вынужденной паузы в соревнованиях было сыграно 25 туров из 34.