30 апреля футболисты бундеслиги начнут сдавать тесты на коронавирус

Kicker сообщает, что с четверга 30 апреля футболисты, тренеры и сотрудники клубов первого и второго национального дивизионов начнут сдавать тесты на COVID-19, чтобы в ближайшее время возобновить групповые тренировки.
Разрешение на проведение занятий в обычном режиме пока еще не получено. Немецкая футбольная лига еще не решила вопрос по поводу того, как поступить с игрокам, входящими в группу риска (например, с теми у кого астма), и какие действия будет необходимо предпринять, если у кого-либо в команде найдут коронавирус. Эти вопросы предстоит согласовать с властями.
Напомним, что в Германии обсуждают возможность возобновления сезона при пустых трибунах уже 9 мая.
В первой бундеслиге до вынужденной паузы в соревнованиях было сыграно 25 туров из 34.
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