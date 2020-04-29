«Милану» интересен вратарь «Аякса» Онана

Сразу два источника сообщают о том, что 24-летний вратарь «Аякса» и сборной Камеруна Андре Онана может перейти в «Милан». Об этом сообщает голландское издание De Telegraaf и итальянская газета Tuttosport.
Красно-черные пригласят камерунца в том случае, если им не удастся договориться о новом контракте с вратарем сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой, который добивается увеличения зарплаты.
По нынешнему контракту, который рассчитан до 30 июня 2021 года 21-летний Донарумма зарабатывает 6 млн евро за сезон.
Онана в недавнем интервью голландской прессе заявил о том, что после пяти лет в «Аяксе» хотел бы попробовать себя в другом клубе. Испанские СМИ сообщали о том, что «Барселона» попытается вернуть своего воспитанника, если не сможет договориться о продлении соглашения с немецким вратарем Марком-Андре Тер Штегеном.
В 2015 году «Аякс» приобрел голкипера у «Барселоны» за 150 тысяч евро. С тех пор Онана сыграл за амстердамский клуб 178 матчей, пропустив 158 мячей и 74 раза сохранив ворота в неприкосновенности. В нынешнем сезоне Андре сыграл в чемпионате Нидерландов 24 матча.
Напомним, что голландский чемпионат был завершен досрочно.
Нынешняя трансферная стоимость камерунского голкипера оценивается в 36 млн евро.
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