Источник: «Спартак» решил выкупить Соболева Об этом сообщает Metaratings.ru.

Российский форвард Александр Соболев продолжит выступления за московский «Спартак».

Согласно источнику, столичный клуб принял решение выкупить игрока у «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что полноценный трансфер нападающего обойдется красно-белым в 4,5 млн евро.

Напомним, 23-летний Соболев перебрался в «Спартак» 30 января 2020 года. За это время он провел четыре матча и отдал три голевых паса.