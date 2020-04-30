Источник: «Спартак» решил выкупить Соболева

Российский форвард Александр Соболев продолжит выступления за московский «Спартак».
Согласно источнику, столичный клуб принял решение выкупить игрока у «Крыльев Советов».
Ранее сообщалось, что полноценный трансфер нападающего обойдется красно-белым в 4,5 млн евро.
Напомним, 23-летний Соболев перебрался в «Спартак» 30 января 2020 года. За это время он провел четыре матча и отдал три голевых паса.
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